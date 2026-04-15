Saobraćaj na auto-putu u američkoj saveznoj državi Kolorado usporen je nakon lančanog sudara oko 75 vozila u blizini tunela Ajzenhauer, u kojem je povređeno 19 osoba, saopštile su lokalne vlasti, navodeći da nema poginulih

Policija države Kolorado saopštila je da je nesreća prijavljena u 14.50 časova po lokalnom vremenu, prenosi portal CPR Njuz.

Kancelarija šerifa okruga Klir Krik navela je da je u sudaru učestvovalo najmanje 75 vozila.

Ukupno 19 osoba sa povredama različitog stepena prevezeno je u bolnicu, a za sada nema izveštaja o smrtnim slučajevima.

