Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je danas da je vlada te zemlje odlučila da suspenduje automatsko obnavljanje sporazuma o odbrani sa Izraelom s obzirom na aktuelne situacije.

Ona je prilikom obilaska sajma vina u Veroni pojasnila da misli na Memorandum kojim se postavlja okvir za saradnju u oblasti odbrane u vezi sa razmenom vojnog materijala i tehnoloških istraživanja za oružane snage, a koji je stupio na snagu 13. aprila 2016. godine i koji se obnavlja svakih pet godina, prenosi Ansa.

Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto napisao je pismo svom izraelskom kolegi Izraelu Kacu u kojem ga je obavestio o obustavi, navod izvori.

Suspenzija sporazuma usledila je nakon diplomatskog zaoštravanja u ponedeljak, kada je izraelski režim pozvao italijanskog ambasadora u znak protesta zbog komentara italijanskog ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija, koji je prilikom posete Bejrutu, ocenio kao "neprihvatljive" napade Izraela na civile u Libanu.