Severna Koreja je izvršila još jedno probno lansiranje strateških krstarećih raketa i protivbrodskih raketa, javila je danas severnokorejska novinska agencija KCNA.

Agencija navodi da je probno lansiranje sprovedeno u nedelju u okviru ispitivanja operativne efikasnosti razarača „Čoe Hjon”.

Ističe se da je severnokorejski lider Kim Džong Un posmatrao probno lansiranje raketa zajedno sa visokim zvaničnicima odbrane i pomorskim komandantima.

Testiranje raketa je posmatrala ćerka severnokorejskog lidera Kim Džu Aje.