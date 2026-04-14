Rusija i Mađarska teško da će postati prijatelji uz novog premijera te zemlje, ali Moskva računa na pragmatičnost Petera Mađara, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Čuli smo različite izjave. On (Peter Mađar) je već rekao da je spreman da razgovara sa Putinom, ali da prijatelji (Rusija i Mađarska) nikada neće postati. U politici je jedno kada još ne sedite u fotelji rukovodioca države i možete davati izjave. Kada sednete u tu fotelju, dolaze drugačija, da tako kažem, pragmatičnija shvatanja", istakao je, poručivši da se Rusija nada tome, prenosi TASS.

Portparol ruskog lidera je naglasio da lider stranke Tisa nakon izborne pobede daje brojne izjave, ali da moramo sačekati prve konkretne poteze nove vlade.

"Nakon pobede na izborima gospodin Mađar daje mnogo izjava i održava brojne konferencije za medije. Sačekajmo formiranje nove vlade u Mađarskoj. Sačekajmo prve konkretne poteze", poručio je portparol Kremlja.

Napomenuo je da Rusija zasad može sa zadovoljstvom da konstatuje spremnost za vođenje pragmatičnog dijaloga.

"U ovom slučaju postoji obostrana spremnost", naglasio je Peskov.

Dodao je da će se Rusija zatim orijentisati prema konkretnim koracima nove mađarske vlade.

Ranije je lider pobedničke stranke Tisa Peter Mađar izjavio da će, ukoliko dobije poziv od predsednika Rusije Vladimira Putina, odgovoriti, ali da sam ne namerava da ga pozove.