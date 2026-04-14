Slovenački političar srpskog porekla, Zoran Stevanović, koji je prošlog petka izabran za predsednika parlamenta te zemlje, dao je intervju za Prvi program radija RTV Slovenije u kojem je goviorio o formiranju nove vlade, ali i o referendumu za izlazak Ljubljane iz NATO.

- Kategorički ćemo se protiviti mešanju u tuđe vojne i diplomatske sukobe, jer Slovenija nikada nema koristi od toga. Istovremeno, moram reći da smo narodu obećali referendum o izlasku iz NATO- a i taj referendum ćemo održati - rekao je za RTV Slovenija .

Po njegovom mišljenju, Ljubljana treba da vodi nezavisnu, suverenu politiku i da sarađuje sa svim zemljama, posebno velikim silama, ali ta saradnja nikako ne sme da znači potčinjavanje.

U vezi sa referendumom o izlasku iz EU rekao da takvo izjašnjavanje neće biti pozitivno primljeno u narodu, navevši i razlog.

- Imamo znatno više koristi od EU nego štete - naveo je Stevanović, ali i dodao da "Ljubljana treba da se vrati kao glavno mesto odlučivanja u vezi sa Slovenijom, to ne sme biti Brisel".

U vezi s izlaskom Slovenije iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO), što je bilo je predizborno obećanje stranke Resni.ca, Stevanović je poručio da nameravaju da ispune sva obećanja koja su dali u kampanji, pa će se zalagati i za izlazak iz SZO.

BONUS VIDEO