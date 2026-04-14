Ljudi različitih vera biraju kremaciju, a sveštenici obavljaju sahrane za pravoslavne hrišćane direktno u krematorijumu, rekao je za RIA Novosti Vladimir Vorošuha, direktor krematorijuma u ​​Nižnjem Novgorodu u Rusiji.

- U proseku, imamo sedam do osam oproštajnih ceremonija dnevno, a oko šest od njih prisustvuje sveštenik iz Nižegorodske eparhije. To znači da je oko dve trećine pokojnika pravoslavnih - rekao je Vorošuha.

Kako je objavljeno na veb-sajtu krematorijuma u ​​Nižnjem Novgorodu, Arhijerejski sabor je u maju 2015. godine, u odgovarajućem memorandumu, priznao ovaj oblik sahranjivanja (kremaciju) kao prihvatljiv.

- Odlučeno je da kremirani pokojnici, kao i oni sahranjeni na tradicionalan način, imaju pravo na opelo i parastos po pravoslavnom običaju - navodi se u saopštenju.

Direktor krematorijuma u ​​Nižnjem Novgorodu napomenuo je da ljudi donose odluku o kremaciji ne samo na osnovu svoje veroispovesti i nacionalnosti, već i na osnovu svakodnevnih faktora.

- Zavisi od mnogo toga, čak i od doba godine. Na primer, u Nižnjem Novgorodu u januaru i februaru temperatura može biti minus 20 stepeni Celzijusa, a groblje je prekriveno snežnim nanosima, što onemogućava dolazak do groba, pa je čak i kopanje teško. Odlazak u krematorijum je sasvim druga stvar… Kremacija se obavlja zimi, a pepeo se preuzima posle Uskrsa, kada se snežni nanosi otopi i zemlja osuši, što omogućava da se urna bezbedno sahrani. Neki preuzimaju pepeo odmah nakon kremacije i čuvaju urnu sa pepelom kod kuće do proleća - rekao je Vorošuha.

