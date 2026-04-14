„Rosteh“ je uspešno testirao tehnologiju za grupno raspoređivanje jurišnih dronova u cilju garantovanog uništavanja složenih neprijateljskih ciljeva, saopštila je pres služba državne korporacije.

„Stručnjaci iz ‘Rosteha’ napravili su tehnologiju za grupnu primenu jurišnih dronova. Borbeni dronovi u ovom sistemu automatski razmenjuju podatke o ciljevima jedni sa drugima. Rešenje je prošlo preliminarno testiranje na poligonu, dejstvujući na praktične ciljeve“, navodi se u saopštenju.

Kako je napomenuo „Rosteh“, rešenje je bazirano na bespilotnoj letelici „Superkam“, koja uključuje lutajuću municiju avionskog tipa modifikovanu za prenos podataka, lansirne sisteme i kontrolni centar montiran na vozilu.

„Tokom testova, grupa dronova je lebdela iznad područja u režimu pretraživanja cilja. Prvi dron koji je otkrio cilj preneo je podatke ostalim dronovima sistema. Operater je zatim potvrdio cilj, nakon čega su ga svi dronovi u grupi gađali. Pomoću ove tehnologije, jedna osoba može istovremeno da kontroliše deset lutajućih municija. Nakon detekcije, neuronska mreža sistema automatski 'prepoznaje' ciljeve i dodeljuje zadatke municiji – redosled kojim napadaju i koji dron održava objektivnu kontrolu. Testiranje sistema će se nastaviti“, objasnila je državna korporacija.

U budućnosti, ova tehnologija interakcije grupe dronova mogla bi biti efikasna u proboju neprijateljske protivvazdušne odbrane, kao i u garantovanju uništenja najsloženijih ciljeva koncentrisanim udarom, zaključio je „Rosteh“.