Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je danas izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da obustavi napade u Libanu, gde Izrael tvrdi da napada militantnu grupu Hezbolah koju podržava Iran, izjavio je portparol nemačke vlade Stefan Kornelijus.

On je rekao da je Merc u telefonskom razgovoru ohrabrio Netanjahua da započne direktne mirovne pregovore sa libanskom vladom, kao i da je istakao da Hezbolah treba da se razoruža, preneo je CNN.

Merc je takođe izrazio duboku zabrinutost zbog dešavanja na palestinskim teritorijama i istakao da ne sme da bude "de fakto delimične aneksije okupirane Zapadne obale", rekao je Kornelijus.

Predstavnici Izraela i Libana trebalo bi da se sastanu sutra u Vašingtonu radi pregovora o okončanju sukoba. Libanski predsednik Žozef Aun rekao je da se nada da će sastanak rezultirati prekidom vatre.

Izraelska vojska i Hezbolah nastavljaju razmenu vatre, a libanske vlasti su saopštile da je više od 2.000 ljudi ubijeno u Libanu u izraelskim napadima od 2. marta.