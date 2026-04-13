Predsednik SAD Donald Tramp danas je održao konferenciju za novinare u Beloj kući, ali njegova priča u Iranu kratko je ostala u senci bakšiša koji je dao ženi iz dostave koja mu je "slučajno" baš tada donela pune kese iz poznatog lanca brze hrane.

Tramp je, naime, naručio da mu hrana iz "Meka" stigne u ovalnu kancelariju u ponedeljak u pokušaju da promoviše smanjenje poreza na bakšiš, a gospođi koja je donela hranu dao je, čini se, novčanicu od 100 dolara nakon pitanja da li u Beloj kući dele dobar bakšiš.

Gospođa koja je donela hranu zove se Šeron Simons, i bila je obučena u crvenu majicu kompanije za dostavu "DoorDash". Šeron je pokucala na vrata noseći dve velike kese dok su novinari sve posmatrali.

Tramp je tada otvorio vrata i "usput" odgovorio na nekoliko pitanja novinara o brojnim temama.

Dok je američki predsednik odgovarao na pitanja, Simons je sve vreme stajala pored njega, a onda i prokomentarisala da je "uštedela značajnu sumu novca nakon što su u januaru ukinuti porezi na bakšiš".

Kako piše Reuters, dok je kontrola nad Kongresom na kocki na novembarskim međuizborima, Trampovi saradnici su na početku godine planirali da se fokusiraju na promociju snage američke ekonomije. Rat SAD i Izraela sa Iranom omeo je te napore, posebno jer su rastuće cene nafte povećale troškove goriva, poništavajući efekte smanjenja poreza na bakšiš, penzije iz sistema socijalnog osiguranja, prekovremeni rad, kamate na auto-kredite i državne i lokalne poreze, koji su bili deo prošlogodišnjeg poreskog zakona koji su podržali republikanci.

Tako su prošlog meseca DoorDash i druge kompanije, čiji poslovni modeli zavise od nezavisnih dostavljača, uvele mere kako bi se izborile sa rastućim cenama goriva.

Kada je novinar pitao Simonsovu da li su u Beloj kući dobri u davanju bakšiša, ona je rekla: "Ummm, moguće".

Tramp je upao i rekao "čekaj", dok je zavlačio ruku u džep i dao joj ono što je izgledalo kao novčanica od 100 dolara.

"Hvala, podsetila si me", rekao je predsednik SAD.

Na pitanje o bakšišu Simonsova je naknadno za medije rekla da se Tramp "dobro pobrinuo za nju", ali nije otkrila koliko je dobila.

"Ne pričam o novcu", rekla je Simonsova.

On je takođe diplomatski izbegla da odgovori neka pitanja koja joj je Tramp postavljao pred novinarima.

Tramp ju je pitao: "Da li misliš da muškarci treba da se takmiče u ženskom sportu?", na šta je odgovorila: "Zaista nemam mišljenje o tome... ja sam ovde zbog poreza na bakšiš".

Takođe ju je pitao da li je glasala za njega. Uz osmeh, Simonsova je rekla: "Ummm, možda".