Rusija je tokom poslednjih nedelja više puta upozoravala Izrael da vazdušnim udarima na područja u neposrednoj blizini atomske elektrane Bušer rizikuje da izazove "veliku nuklearnu katastrofu", javio je izraelski Kanal 12.

Zvanična Moskva je upozorila Izrael da napadima u blizini civilne NE Bušer ugrožava ruske stručnjake i civile koji tu rade, prenosi Tajms of Izrael.

U izveštaju izraelskog Kanala 12 se navodi da je Rusija delimično izgradila NE Bušer i pomaže u njenom radu, zbog čega je Kremlji uputio upozorenje da izraelski napadi ugrožavaju bilateralne odnose Rusije i Izraela.

"Poštujući upozorenja, izraelska vojska je promenila svoje operativne procedure u toj oblasti i nema nameru da naudi bilo kom državljaninu Rusije", navodi se u saopštenju IDF.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova i ruska ambasada u Izraelu više puta su upozoravali izraelske zvaničnike na opasnosti od udara navodeći da je jedan projektil eksplodirao "veoma blizu ruskog osoblja u NE Bušer".

"Dovodite naš narod u opasnost. Ovo je opasna igra koja će verovatno izazvati veliku nuklearnu katastrofu, sa ozbiljnim posledicama po Bliski istok. Pozivamo vas da prestanete", naglasio je zvaničnik Kremlja u poruci poslatoj nadležnom izraelskom zvaničniku.

Rafael Grosi, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), napisao je na svom X nalogu da nije prijavljeno povećanje nivoa radijacije na lokaciji, ali je izrazio "duboku zabrinutost" zbog izraelskih napada.