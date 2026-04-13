Sin pevača Harisa Džinovića, definitivno je rešio da se osamostali, ne želeći da ga otac izdržava!

Kan Džinović, napravio je veliki poslovni korak i pokrenuo sopstvenu firmu za organizaciju i produkciju koncerata. Kako domaći mediji pišu firma je registrovana na prestižnoj lokaciji na Senjaku, a već u startu beleži zavidne rezultate.

Džinovićev naslednik se, kako tvrdi izvor, ozbiljno posvetio poslu i želi da izgradi ime u svetu produkcije, nezavisno od očeve karijere.

- Kan je ovome pristupio maksimalno ozbiljno. Nije želeo da bude samo "sin poznatog pevača", već da sam izgradi ime u ovom poslu. Firma mu odlično ide, već ima brojne projekte i ljudi iz branše su ga jako dobro prihvatili - kaže izvor za Informer i dodaje:

- Haris je presrećan zbog njega. Ponosan je na Kana jer vidi koliko truda ulaže i koliko je posvećen. Često su zajedno, razmenjuju ideje i već su počeli i poslovno da sarađuju, što im dodatno učvršćuje odnos.

Haris i Kan žive zajedno u vili na Senjaku, gde su ostali nakon što su se Melina i Đina odselile, a kako tvrdi izvor, upravo im zajednički život i svakodnevni kontakt pomažu da uspešno usklade privatno i poslovno.

- Njih dvojica funkcionišu kao pravi tim. Haris mu daje vetar u leđa, ali Kan sve više samostalno vodi posao i pokazuje da ima ozbiljan potencijal - zaključuje izvor.

