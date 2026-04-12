Bela kuća je danas precizirala da su među "crvenim linijama", sa kojima Iran nije mogao da se složi tokom pregovora u Pakistanu bili američki zahtevi da ta zemlja prekine sve procese obogaćivanja uranijuma i da otvori Ormuski moreuz.

Treći zahtev bio je i da prekine finansiranje militantnih grupa na Bliskom istoku.

Zvaničnik Bele kuće je kazao da se neosporni parametri koje je američki predsednik Donald Tramp postavio za pregovore sa Iranom odnose i na demontiranje glavnih iranskih postrojenja za obogaćivanje uranijuma, koja su teško oštećena tokom američkog bombardovanja prošlog juna, prenosi CNN.

Među američkim "crvenim linijama" u jučerašnjim neuspešnim pregovorima sa iranskom delegacijom u Islamabadu bili su i izvlačenje više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma za koji se veruje da je zakopan pod zemljom, kao i prihvatanje šireg "okvira za mir, bezbednost i deeskalaciju" koji uključuje regionalne saveznike.

Od Irana se tražilo da prekine da finansira militantne grupe Hamas u Gazi, Hezbolah u Libanu i Hute u Jemenu, kao i da potpuno otvori Ormuski moreuz, i da ukine putarine za prolazak kroz njega.

Američki potpredsednik Džej Di Vens, koji je predvodio delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na pregovorima sa Iranom, prilikom odlaska iz Islamabada je rekao da je stavio na sto "najbolju i konačnu" ponudu SAD.