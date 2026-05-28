Zabavan test otkriva vaše prirodne sklonosti u načinu na koji donosite odluke u životu i odnosite se prema ljudima, kao i kako delujete drugim ljudima.

Izaberite planetu koja vas najviše privlači.

Planeta 1

Harmonija i saradnja su vam važni. Stvarate okruženje u kojem se svi čuju, mirno rešavate sukobe i postajete prirodni lider sa samopouzdanjem. Ljudi vas često doživljavaju kao nekoga ko smiruje tenzije i gradi poverenje u timu, što vas čini stabilnom tačkom u grupi.

Planeta 2

Imate jaku lidersku energiju, donosite teške odluke i inspirišete druge. Vaša jasnoća, dosledan pravac i strpljenje čine da vas ljudi prate. Često preuzimate odgovornost u ključnim trenucima i znate kako da održite tim fokusiranim čak i pod pritiskom.

Planeta 3

Detaljni ste, prizemni i organizovani. Dobro upravljate detaljima, ostajete mirni i pretvarate planove u konkretne korake sa doslednošću i pouzdanošću. Vaš stil vođenja se oslanja na strukturu i jasno definisane korake, što donosi sigurnost i predvidljivost.

Planeta 4

Vodite se maštom i harizmom, privlačite ljude entuzijazmom i brzo se prilagođavate. Vaša kreativnost, otvorenost i optimizam inspirišu inovativno vođstvo. Često donosite novu energiju u tim i podstičete druge da razmišljaju van okvira, piše cdm.me