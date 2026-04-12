Pilot Sem Raderford i kopilot Šenon Vong, koji su leteli malim avionom sa propelerom, imali su napet susret sa američkom vojskom iznad Arapskog mora, našavši se usred rata na Bliskom istoku. Dok su letele ka Indiji, njihov avion su presrele lovce F/A-18 Hornet sa američkog nosača aviona USS Abraham Linkoln, što je dovelo do napetih pregovora na visini od 3.000 metara.

Sve je bilo mirno iznad oblaka nad Arapskim morem, a mali propelerski avion Sema Raterforda leteo je brzinom od oko 190 kilometara na sat, piše CNN. Na zvučniku u kokpitu čula se pesma grupe One Direction. Sve dok se preko radija nije oglasio američki glas.

„Približavate se koalicionom ratnom brodu u međunarodnim vodama. Molimo uspostavite komunikaciju i identifikujte se.“

„Upravo nas je preleteo jedan F-16“, kaže iznenađujuće smiren Raterford na snimku objavljenom na Instagramu. (Kako je kasnije pojasnio, zapravo je bio u pitanju F/A-18 Hornet.)

Dan ranije, kada su SAD i Izrael započeli rat sa Iranom, Raterford – bivši pilot helikoptera u britanskoj vojsci – nalazio se u sličnoj situaciji, leteći iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tada je preko radija u svom Pajperu PA-28 mogao da čuje pozive obližnjih putničkih aviona koji su tražili gde da hitno slete, dok je Persijski zaliv postajao aktivna ratna zona.

Mnogi su preusmereni ka njegovom odredištu, glavnom gradu Omana, Maskatu, inače mirnom aerodromu, rekao je za CNN.

Nakon sletanja, našao se pred odlukom: da sačeka u Maskatu i vidi kako će se rat razvijati ili da nastavi posao za koji je bio plaćen – isporuku ovog malog aviona koji je preuzeo u fabrici u Vero Biču na Floridi, kupcu, školi letenja u Indiji.

Rano sledećeg jutra, vazdušni prostor Omana bio je otvoren, a ruta preko Indijskog okeana ka njegovom odredištu, Ahmedabadu, i dalje moguća, rekao je.

Procenujući situaciju, odlučio je da „što pre pobegne odatle“ i započne put dug 1.450 kilometara ka Indiji.

Oko tri sata nakon poletanja, Iran je napao Oman, zatvorivši njegov vazdušni prostor. Međutim, upravo ta odluka da krene dovela ga je do susreta sa američkim borbenim avionima, čiji piloti su i dalje čekali njegov odgovor.

„Nisu mogli da nas čuju“

Sada je izazivao zabrinutost nosač aviona USS Abraham Lincoln, nuklearni nosač klase Nimitz. Sa posadom od 5.000 ljudi, može da nosi 75 letelica, uključujući F/A-18 koji je leteo u blizini. A pojavio se i problem.

„Nisu mogli da nas čuju“, rekao je Raterford. Dok su pokušavali da uspostave radio-vezu sa borbenim avionom, odgovora nije bilo.

To je stvorilo nekoliko napetih minuta. Na kraju krajeva, ovaj Pajper nije bio uobičajen prizor na toj ruti – spor, na visini od oko 10.000 stopa, dok putnički avioni lete iznad 30.000.

Raterford je rekao da se situacija smirila čim je komunikacija uspostavljena – ali samo nakratko, jer je američki pilot imao novi zahtev: promenite kurs za 15 stepeni ka severu ili jugu.

„Bilo je potpuno očigledno da letimo pravo ka nosaču aviona“, rekao je Raterford. „Nije mu bilo važno levo ili desno, ali je tražio da izaberemo jednu opciju.“

Nijedna nije bila idealna. Jug je vodio ka otvorenom Indijskom okeanu. Sever ka Iranu ili Pakistanu, za koje nije imao dozvolu.

Ono što je usledilo ličilo je na „cenkanje na pijaci u Marakešu“, prisetio se. Pilot mornarice je malo popustio, a Raterford je smireno objašnjavao svoja ograničenja.

Ako bi prihvatio zahtev i skrenuo na jug, „ostao bih bez goriva negde iznad Indijskog okeana u ovom mom malom jednomotornom avionu“, rekao je.

„Morali smo da nađemo rešenje koje će svima biti prihvatljivo.“

Bez rizika

U međuvremenu, dva F/A-18 su kružila oko malog aviona. Tako snažni mlaznjaci bi izgubili uzgon kada bi pokušali da lete sporom brzinom Pajpera.

Raterford je procenio da ima još nekoliko sati goriva i da bi mogao da napravi traženo skretanje, ali piloti ne vole da rizikuju, naročito iznad vode.

„Jednom mi je neko rekao… jedini put kada imate previše goriva u avionu je kada avion gori“, rekao je.

Na kraju je postignut kompromis sa američkom mornaricom.

„Bili smo dovoljno daleko od nosača da nisu osećali potrebu da nas obore, a dovoljno blizu planiranoj ruti da smo verovali da ćemo bezbedno stići“, rekao je Raterford.

Ne prepuštajući ništa slučaju, američki borbeni avioni nastavili su da kruže oko njih narednih 30 minuta.

„Samo su se uveravali da nećemo naglo da promenimo visinu i krenemo agresivnije ka nekom njihovom cilju“, rekao je.

Kada su se dovoljno udaljili istočno od nosača Lincoln, piloti su se zahvalili i odleteli, dodao je.

Avantura je bila završena. Bar do ovog vikenda, kada je planirao da ponovi isti let.

„Bar sada postoji primirje“, rekao je za CNN pre tog puta. „Na neki način.“

Na pitanje o ovom incidentu, američka Centralna komanda saopštila je da za sada nema informacije koje može da podeli.

