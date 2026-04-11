"Ovo tim pre jer u Srbiji, svesno ili nesvesno, a savest nalaže da se veruje u to drugo, na ovaj način učestvuje u 'pumpanju' odavno ispumpane gume lažno demokratskog i u osnovi isključivog i ekstremističkog blokaderskog bicikla", naveo je Kozarev u objavi na mreži X.

Dodao je da Tirk, posebno imajući u vidu tradicionalni neutralni i pomirujući karakter Organizacije Ujedinjenih nacija, treba da ostane nepristrasan i izbegne zamke uvlačenja u dnevnu politiku zemalja članica

Kozarev je naglasio da je naročito u ovom pogledu upadljivo njegovo učestalo javno postavljanje na linijama tzv. vouk globalne agende, uperene po pravilu protiv istinski narodnih i slobodarskih država i njihovih lidera.

"Uostalom, Srbiji i predsedniku Vučiću može samo da bude čast da se nađe u onom evromediteranskom i severnoatlantskom društvu koje je uglavnom na tapetu takvih političkih pristupa, od Izraela, preko Mađarske i Slovačke, pa sve do SAD", napisao je Kozarev.

Tirk je ranije izrazio zabrinutost zbog, kako tvrdi, sve većeg ograničavanja građanskog prostora u Srbiji, koje "karakterišu stalni napadi na kritičke glasove i ograničavanje slobode medija".