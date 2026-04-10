Požar je izbio u hostelu Babila & Bistro u četvrti Konzervatorio, a stub gustog dima izdigao se iznad zgrade, primoravši na evakuaciju osoblje i goste, preneo je Milano tudej.

Nekoliko timova milanske vatrogasne službe hitno je reagovalo na licu mesta. Zahvaljujući brzoj reakciji, do sada nisu prijavljene ozbiljne povrede, ili trovanja dimom.

Prema preliminarnim izveštajima, požar je izbio u jednoj od hotelskih soba, zahvativši najpre dušeke, a zatim se brzo proširio na podove.

Vatrogasci i osoblje su brzo ugasili plamen, sprečavajući širenje požara na ostatak hostela koji se nalazi u istorijskom kompleksu. Uzrok požara tek treba da se utvrdi, a tehničari su na licu mesta kako bi obavili rutinske inspekcije i proverili bezbednost objekta.

(Tanjug)