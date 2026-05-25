Incident se dogodio u parku Murčison Fols, na severozapadu zemlje, preneo je BBC.
U vozilu se nalazilo sedam službenika Poreske uprave Ugande, dodaje se u saopštenju.
Saobraćajne nesreće su česte u Ugandi, a incidenti u kojima učestvuju divlje životinje i ljudi su takođe u porastu, jer naselja sve više zadiru u zaštićena područja gde se nalaze staništa životinja, navodi BBC.
Vozilo se kretalo iz pravca grada Arua, vraćajući se u prestonicu Kampalu kada se dogodio sudar, saopštila je policija na mreži X.
Povređeni su hitno prevezeni u lokalnu bolnicu, a kasnije u Kampalu na dalje lečenje, dodaje se u saopštenju.
Zvaničnici nisu dali informacije o stanju slona na koga je vozilo naletelo.
Uprava Ugande za divlje životinje pozvala je vozače da paze na životinje koje prelaze puteve.
“Vozačima koji putuju kroz zaštićena područja savetuje se da voze oprezno, jer divlje životinje često prelaze puteve“, navodi se u saopštenju uprave.
Svet
Tri osobe poginule, četiri povređene! Udarili vozilom u slona
Najmanje tri osobe su poginule, a četiri povređene kada je vozilo naletelo na slona u jednom nacionalnom parku u Ugandi, saopštili su danas zvaničnici.
Komentari (0)