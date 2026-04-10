Doba haotičnog genija
Ulazak Urana u Blizance zvanično počinje 26. aprila 2026. godine i trajaće do 2033. godine, nakon kratkog uvodnog boravka od jula do novembra 2025. Astrolozi opisuju ovaj period kao vreme iznenadnih buđenja i neočekivanih otkrića. Ona će nas podstaći da preispitamo sve što smo smatrali definitivnim.
Pošto Blizanci vladaju informacijama, transportom, medijima i obrazovanjem, upravo u tim oblastima se očekuju najdramatičnije promene.
Predviđa se potpuna integracija veštačke inteligencije u svakodnevni život. Čeka nas revolucija u transportu sa autonomnim vozilima i dronovima, i novi načini prenosa podataka. Tradicionalni mediji i obrazovni sistemi biće primorani da prođu kroz radikalne reforme.
Istovremeno, ovo je period koji podstiče individualnost i ekscentričnost kao odgovor na godine konformizma. Era u kojoj su svi nosili iste patike i bež kabanicu se bliži kraju, a Uran u Blizancima će nagraditi originalnost, nekonvencionalne ideje i hrabrost da se bude drugačiji.
Kako će tranzit uticati na horoskopske znake
Iako će svi osetiti talas promena, neki znaci će se naći u samom epicentru ove astrološke oluje.
Blizanci u centru transformacije
Za Blizance počinje period potpunog ličnog buđenja. Sa Uranom u sopstvenom znaku, osećaće neodoljivu potrebu za slobodom, promenom identiteta i odbacivanjem svih okova.
Čekaju ih iznenadni životni preokreti koji ih mogu iznenaditi, ali i osloboditi. Ovo je njihova šansa da redefinišu sebe, ne onako kako drugi očekuju, već onakvi kakvi zaista jesu. Svaki pokušaj da se ograniče naići će na žestok otpor.
Pogodan vetar za vatrene i vazdušne znake
Vaga, Vodolija, Ovan i Lav osetiće dobar uticaj. Za Vage i Vodoliju, ovo je vreme kreativnog procvata i inovacija, idealno za naučni rad, umetnost i društveni aktivizam.
Ovan i Lav će steći hrabrost za nove poduhvate i širenje društvenih krugova. Njihova komunikacija postaje ključ uspeha, a neočekivani susreti i ideje otvaraju im potpuno nove svetove.
Izazovi za Devicu, Strelca i Ribe
Uzajamni znaci – Devica, Strelac i Ribe – mogli bi da osete povećan stres i mentalni nemir. Uran će ih naterati da izađu iz svoje zone udobnosti, što može biti iscrpljujuće ako se opiru promenama.
Device će se suočiti sa revolucijom u karijeri, Strelac će preispitati svoje odnose, a Ribe će doživeti promene u svom domu i porodici. Ključ za njih biće prilagodljivost i spremnost da se oslobode starih obrazaca.
Komentari (0)