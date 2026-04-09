Crveno-beli fudbaleri su u okviru 30. kola Superlige Srbije savladali Spartak na domaćem terenu rezultatom 3:2. Nakon utakmice utiske je sumirao Aleksandar Katai, koji je postigao dva gola na večerašnjem susretu i postao drugi najbolji strelac u istoriji Zvezde sa 156 pogodaka.‍

-Mislim da je ovo zaista ogromna stvar, ali opet, u ovom trenutku nisam sto posto svestan svega što se dogodilo. Mislim da ću tek kada završim karijeru, kada prođe neko vreme i kada se sve slegne, lično postati svestan šta sam sve uradio u Crvenoj zvezdi. Ipak i sada duboko osećam da je ovo veliki trenutak - rekao je Katai.

Katai je na večnoj listi strelaca prestigao legendarnog Dragana Džajića.

-Ne mogu to još uvek u potpunosti da shvatim. Stvarno je velika stvar biti drugi na večnoj listi strelaca kluba kakav je Zvezda. To je ogromno dostignuće. Iskreno, nisam mogao ni da zamislim ovako nešto na samom početku kada sam tek došao u klub, ali opet, ispalo je i bolje nego što sam se nadao.

Pored klupskog rekorda, Katai se približio i jubilarnom 200. golu u profesionalnoj karijeri.

-Za rekord na večnoj listi strelaca Zvezde sam znao jer se o tome dosta pisalo po medijima, a i ja sam lično pratio te brojke. Međutim, za taj podatak o 200 golova u karijeri nisam znao. U svakom slučaju, i to je jedan lep jubilej koji me očekuje.

Iako je ubedljivo najbolji strelac u istoriji Superlige Srbije i na pragu je obaranja ličnog rekorda po broju golova u jednoj sezoni, Zvezdin Magiko timske uspehe stavlja ispred ličnih.

-Ti rekordi jesu lepi i to su fenomenalne stvari, ali ja pre svega uvek gledam kako da pomognem ekipi na terenu. Da li ću oboriti taj lični rekord? Bilo bi lepo, ali sa druge strane, najbitnije je da mi kao tim pobeđujemo, da igramo dobro i da završimo sezonu na način koji dolikuje Crvenoj zvezdi.

Govorio je Katai i o emocijama na kraju utakmice, istakavši da su ga članovi porodice neočekivano obradovali, a otkrio je i kako su saigrači "odbrojavali" njegove golove do rekorda.

-Nisam očekivao onakvu reakciju, stvarno su me iznenadili tortom i brojem dva koji simbolizuje moje mesto na listi strelaca. Posle meča smo otišli do navijača da sve to zajedno lepo proslavimo sa njima. Imali smo i jednu internu šalu u svlačionici da svaki put kada postignem gol isečem po jedan papirić kako bismo odbrojavali do rekorda.

Za kraj je govorio i o planovima za budućnost i želji da do kraja karijere nosi crveno-beli dres.

-Videćemo kako će se stvari dalje odvijati. Imam ovu i još jednu sezonu do kraja aktuelnog ugovora. Nadam se da ćemo produžiti saradnju, a ako ne, moja velika želja je da završim karijeru u Crvenoj zvezdi. Da li će to biti na leto 2027. ili 2028. godine, videćemo. Pričaćemo o tome detaljnije kada za to dođe vreme - zaključio je Katai.