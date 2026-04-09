Maskirani pripadnici bezbednosnih službi upali su u prostorije redakcije lista Novaja Gazeta u Moskvi i započeli pretres, saopštili su iz ovog medija, dok ruske vlasti nastavljaju pojačani pritisak na nezavisne novinare i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Kako su naveli iz Novaje Gazete, agenti su započeli detaljnu pretragu redakcije u okviru istrage čiji razlog nije preciziran. U objavi na Telegramu istakli su da nemaju informacije zbog čega se operacija sprovodi, kao i da njihovim pravnim zastupnicima nije dozvoljeno da uđu u zgradu tokom pretresa.

Istovremeno, državna novinska agencija RIA Novosti prenela je izjave policijskih zvaničnika koji tvrde da je akcija povezana sa istragom o navodnoj nezakonitoj upotrebi ličnih podataka.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine, ruske vlasti dodatno su pooštrile zakonodavni okvir koji reguliše medije, uz značajno povećanje kontrole i ograničenja, što je dovelo do sve većeg pritiska na nezavisne redakcije i novinare.

U paralelnom slučaju, Vrhovni sud Rusije doneo je odluku kojom je organizacija za ljudska prava Memorijal proglašena „ekstremističkim pokretom“, čime je otvorena mogućnost krivičnog gonjenja svih koji tu organizaciju podržavaju, finansiraju ili dele njen sadržaj.

Novaja Gazeta važi za jedan od najpoznatijih istraživačkih medija u Rusiji. Njen glavni urednik Dmitrij Muratov dobitnik je Nobelove nagrade za mir za 2021. godinu, koju je posvetio šestorici svojih kolega novinara koji su ubijeni zbog svog rada.

Muratov je 2023. godine označen kao „strani agent“, što je termin koji ruske vlasti koriste za pojedince i organizacije za koje tvrde da deluju protiv interesa države uz podršku iz inostranstva.