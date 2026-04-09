Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili održao je konferenciju za novinare u Dauning stritu.On je tom prilikom govorio o "tajnoj ruskoj vojnoj operaciji u Atlantiku".

U nastavku prenosimo šta je rekao britanski ministar odbrane Džon Hili:

- Otkrivam detalje nedavne vojne operacije koju je sprovela Rusija, i to činim kako bih razotkrio kontinuirane ruske aktivnosti koje predstavljaju pretnju za nas u Ujedinjenom Kraljevstvu i naglasio našu stalnu spremnost da odgovorimo.

U poslednjih nekoliko nedelja, dok su mnogi bili fokusirani na Bliski istok, Ujedinjeno Kraljevstvo je, u partnerstvu sa Norveškom i drugim saveznicima, odgovorilo na pojačanu rusku aktivnost u Atlantiku severno od UK.

Ova operacija uključivala je rusku napadnu podmornicu i istovremeno raspoređivanje dve specijalizovane podmornice iz glavne ruske uprave za dubokomorska istraživanja. Prošlog novembra sam objasnio da ove jedinice, uključujući špijunski brod Jantar, deluju po nalogu predsednika Putina u sprovođenju hibridnih aktivnosti protiv Velike Britanije i naših saveznika, posebno u vezi sa kritičnom podmorskom infrastrukturom.

Danas po prvi put objavljujemo snimke baze i ovih plovila. Ona su dizajnirana da tokom mira ispituju podvodnu infrastrukturu, a u slučaju sukoba da je sabotiraju.

Kao odgovor na ruske podmornice, mogu da potvrdim da sam rasporedio naše oružane snage kako bi pratile i odvratile svaku zlonamernu aktivnost ovih plovila. Ratni brod Kraljevske mornarice i avioni RAF-a, zajedno sa saveznicima, obezbedili su neprekidan nadzor nad ruskim podmornicama.

Ruska podmornica klase Akula se potom povukla kući, nakon što je bila pažljivo praćena tokom čitavog perioda, a mi smo nastavili da nadgledamo dve druge ruske podmornice (uprave za dubokomorska istraživanja) u i oko šireg područja britanskih voda. Naše oružane snage su im jasno stavile do znanja da su pod nadzorom, da njihovo kretanje nije tajno kako je predsednik Putin planirao, i da je njihova pokušajna tajna operacija razotkrivena.

Te podmornice su sada napustile britanske vode i krenule nazad ka severu. Ova operacija, koja je trajala više od mesec dana, sada je završena. Naši avioni su leteli više od 450 sati, naša fregata je prešla nekoliko hiljada nautičkih milja, a 500 britanskih vojnika bilo je uključeno u odgovor - rekao je britanski ministar.