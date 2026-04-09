Među tovarom drveta policija Republike Srpske pronašla je 38 migranata tokom kontrole i pretresa kamiona u mestu Draksenić, u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Hrvatskom, a tom prilikom je uhapšen državljanin Crne Gore.

Kako je saopšteno, reč je o 25 državljana Kine, 12 državljana Turske i jednom državljaninu Iraka.

Državljanin Crne Gore osumnjičen je za krivično delo krijumčarenje ljudi.

„Lice lišeno slobode će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predato Tužilaštvu BiH na dalje postupanje, a o svemu navedenom obaveštena je i Služba za poslove sa strancima BiH”, naveli su iz policije.

