Izlazak koji je trebalo da bude obična, kratka večernja zabava pretvorio se u iskustvo koje se ne zaboravlja. Nataša je, kako tvrdi, u jednom poznatom beogradskom klubu doživela situaciju koja joj je, kaže, mogla ugroziti život – neko joj je sipao drogu u piće, a ono što je usledilo pamti samo u fragmentima.

Sve je počelo bezazleno. Sa drugaricom je svratila u klub na kratko, naručile su koktele i činilo se da je sve u redu. Međutim, već kod drugog pića primetila je da ukus nije isti – bio je gorak, ali tome nije pridavala značaj, misleći da je u pitanju greška u pripremi.

Nakon tog trenutka, sećanja postaju maglovita.

Pamti samo delove večeri – da je sedela sa nepoznatim ljudima, da je u jednom trenutku završila na podu toaleta i da ju je drugarica jedva izvela iz kluba i odvela kući. Ono što se dešavalo između, ostalo je praznina.

Sledeće jutro donelo je šok.

Stan je bio u haosu, novac koji je imala kod sebe nestao, a ona potpuno dezorijentisana i fizički iscrpljena. Povraćanje nije prestajalo, telo nije slušalo, a snage gotovo da nije bilo. Kako kaže, osećala se kao da joj telo i mozak ne funkcionišu zajedno.

Pokušala je da pozove Hitnu pomoć, ali nije imala snage ni da ode do bolnice. Uz pomoć sestre i lekova iz apoteke, uspela je nekako da pregura prve sate.

U danima koji su usledili, stanje se nije mnogo popravilo. Dve nedelje se, kako kaže, borila da se oporavi. Uz to, primetila je modrice i podlive po telu, ali ne zna kako su nastali niti šta se tačno dešavalo te noći.

Njena drugarica, koja je bila sa njom, takođe je doživela veliki stres i završila na infuziji.

Sumnjaju da je droga sipana u piće već za šankom, jer, kako tvrdi, niko drugi nije imao pristup njihovim čašama. Nakon što je opisala simptome, medicinsko osoblje joj je potvrdilo da je reč o tipičnoj reakciji na takvu vrstu supstance.

Najviše je potresla informacija koju je tada čula – da takve situacije u tom klubu, navodno, nisu retkost.

Danas, nakon svega, kaže da više nikada nije kročila u noćni klub i apeluje na sve devojke da budu maksimalno oprezne.

„Pazite šta pijete i ne ispuštajte čašu iz vida“, poručuje.

Jer jedna sekunda nepažnje može da pretvori noć za pamćenje u noć koju želite da zaboravite.