Adaptacija kupatila često podrazumeva visoke troškove. Postavljanje pločica uključuje:
- cenu keramičara (25–40 € po m²)
- cenu pločica (od 15 € po m² pa naviše)
- dodatne troškove i višednevne radove
Osim finansijskog opterećenja, radovi mogu trajati danima i otežati svakodnevno funkcionisanje, posebno ako imate samo jedno kupatilo.
Rešenje: samolepljive folije umesto pločica
Majstor Sven Kranželić pokazao je na društvenoj mreži Instagram kako je rešio ovaj problem – koristeći samolepljive, vodootporne folije za kupatilo.
Ove folije se mogu:
- postaviti direktno preko postojećih pločica
- lako zalepiti bez majstora
- ukloniti ili zameniti bez velikih radova
Iskustva korisnika: koliko traju folije?
Mnogi korisnici navode da kvalitetne samolepljive folije mogu trajati godinama, čak i u vlažnim prostorijama poput kupatila.
Najvažniji faktori su:
- dobra priprema površine (čišćenje i sušenje)
- kvalitet materijala
- pravilno postavljanje
Jedan od korisnika ističe:
„Imam folije u kupatilu već nekoliko godina i ne odlepljuju se ako su kvalitetne.“
Prednosti samolepljivih folija
- niža cena u odnosu na pločice
- brzo postavljanje bez majstora
- nema prašine i dugotrajnih radova
- pogodne za brzo osveženje prostora
Mane i negativna iskustva
Ipak, nisu sva iskustva pozitivna. Neki korisnici navode:
- odlepljivanje kod lošeg kvaliteta
- kraći vek trajanja kod neadekvatne pripreme
- slabiju otpornost u odnosu na klasične pločice
Da li su folije dobra zamena za pločice?
Samolepljive folije predstavljaju brzu, povoljnu i praktičnu alternativu pločicama, posebno za one sa ograničenim budžetom ili za privremeno rešenje.
Uz pravilnu pripremu i kvalitetan materijal, mogu trajati godinama i značajno osvežiti izgled kupatila bez velikih ulaganja.
