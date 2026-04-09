Adaptacija kupatila često podrazumeva visoke troškove. Postavljanje pločica uključuje:

cenu keramičara (25–40 € po m²)

cenu pločica (od 15 € po m² pa naviše)

dodatne troškove i višednevne radove

Osim finansijskog opterećenja, radovi mogu trajati danima i otežati svakodnevno funkcionisanje, posebno ako imate samo jedno kupatilo.

Rešenje: samolepljive folije umesto pločica

Majstor Sven Kranželić pokazao je na društvenoj mreži Instagram kako je rešio ovaj problem – koristeći samolepljive, vodootporne folije za kupatilo.

Ove folije se mogu:

postaviti direktno preko postojećih pločica

lako zalepiti bez majstora

ukloniti ili zameniti bez velikih radova

Iskustva korisnika: koliko traju folije?

Mnogi korisnici navode da kvalitetne samolepljive folije mogu trajati godinama, čak i u vlažnim prostorijama poput kupatila.

Najvažniji faktori su:

dobra priprema površine (čišćenje i sušenje)

kvalitet materijala

pravilno postavljanje

Jedan od korisnika ističe:

„Imam folije u kupatilu već nekoliko godina i ne odlepljuju se ako su kvalitetne.“

Prednosti samolepljivih folija

niža cena u odnosu na pločice

brzo postavljanje bez majstora

nema prašine i dugotrajnih radova

pogodne za brzo osveženje prostora

Mane i negativna iskustva

Ipak, nisu sva iskustva pozitivna. Neki korisnici navode:

odlepljivanje kod lošeg kvaliteta

kraći vek trajanja kod neadekvatne pripreme

slabiju otpornost u odnosu na klasične pločice

Da li su folije dobra zamena za pločice?

Samolepljive folije predstavljaju brzu, povoljnu i praktičnu alternativu pločicama, posebno za one sa ograničenim budžetom ili za privremeno rešenje.

Uz pravilnu pripremu i kvalitetan materijal, mogu trajati godinama i značajno osvežiti izgled kupatila bez velikih ulaganja.