Španski premijer Pedro Sančez pozvao je juče Evropsku uniju da suspenduje Sporazum o pridruženju sa Izraelom, nakon što je Izrael pokrenuo napade na Liban, u kojima je ubijeno najmanje 254 ljudi.

"Baš danas, (izraelski premijer Benjamin) Netanjahu je pokrenuo najoštriji napad na Liban od početka ofanzive. Njegov prezir prema životu i međunarodnom pravu je nepodnošljiv. Vreme je jasno da se kaže da Liban mora biti uključen u primirje. Međunarodna zajednica mora da osudi ovo kršenje međunarodnog prava. Evropska unija mora da suspenduje Sproazum o pridruženju sa Izraelom", napisao je Pedro Sančez na svom nalogu na mreži Iks (X).

Dodao je da "ne sme biti nekažnjivosti" za ova krivična dela.

Sporazum Izraela i EU o pridruženju stupio je na snagu 2000. godine i predviđa blisku ekonomsku, političku i naučnu saradnju, ali ne i status kandidata za članstvo u bloku.

Španski premijer prethodno je pozdravio postizanje dvonedeljnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, postignuto uz posredstvo Pakistana i poručio da je sada vreme za diplomatiju, pravo i mir.

On je ranije na društvenoj mreži Iks napisao da su primirja uvek dobra vest.

"Pogotovo ako vode pravednom i trajnom miru. Španija neće podržati 'one koji potpaljuju svet samo zato što se pojave s kantom' kako bi pokušali da reše sukob nakon toga. Ono što je sada potrebno su diplomatija, međunarodno pravo i mir", napisao je Sančez.