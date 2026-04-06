Cene nekretnina u Hrvatskoj godinama neumoljivo rastu, a kupovina stana je za mnoge postala nedostižan san. Međutim, ono što se dešava na tržištu poslednjih meseci još više je iznenadilo Hrvate; povećanje cena je pogodilo i garaže, koje se sada prodaju po cenama koje su ranije bile rezervisane za stanove. Najnoviji primer iz Splita jasno pokazuje kako je situacija izmakla kontroli.

Dok cene stanova u Splitu godinama obaraju rekorde, sada ih prate i garaže. U naselju Lokve, nedavno je oglašena na prodaju garaža površine samo 18 kvadratnih metara, ali sa neverovatnom cenom od 99.000 evra.

Kada se izračuna cena po kvadratnom metru, cifra prelazi 5.500 evra, što je nivo po kojem se stanovi prodaju u nekim gradovima.

Prema opisu oglasa, radi se o garaži koja nije potpuno osnovna; prostor ima priključke za struju i vodu, što ga čini funkcionalnijim od klasičnih garaža, piše Dnevno.hr.