Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izvadio je mobilni telefon tokom skupa u Budimpešti i najavio "posebno iznenađenje" za okupljene pristalice mađarskog premijera, navodi Njujork post.

Međutim, prvi pokušaj da dobije Trampa završio se neuspešno, pošto se uključila automatska poruka da je govorna pošta popunjena.

"Žao mi je, govorna pošta osobe koju ste pokušali da dobijete je puna", naveo je automatski glas prilikom prvog poziva.

Vens je potom prekinuo poziv i ponovo pozvao Trampa, ali mu je Tramp u prvom trenutku rekao da sačeka, pre nego što se kasnije obratio okupljenima.

"Džej Di, daj mi koji sekund", rekao je Tramp pre nego što je u telefonskom uključenju izrazio snažnu podršku Orbanu uoči izbora.

Tramp je istakao da je reč o "fantastičnom čoveku" i naglasio da imaju "izvanredan odnos".

"Volim Mađarsku i volim tog Viktora, reći ću vam, on je fantastičan čovek. Čoveče, to zvuči kao velika publika i moj tip ljudi", izjavio je Tramp.

Vens boravi u dvodnevnoj poseti Mađarskoj kako bi podržao Orbanovu kampanju za reizbor, u trenutku kada njegova stranka Fides zaostaje u anketama, pojašnjava njujorški list.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj zakazani su za nedelju, a Vens je izrazio uverenje u pobedu Orbana, poručivši novinarima da će "Viktor Orban, naravno, pobediti".