Vens je naglasio da želi da njegova poseta ne bude fokusirana samo na ekonomsku saradnju, već i na moralne aspekte, uključujući obrazovanje, energetsku nezavisnost i sigurnost, prenosi Mađar nemzet.

Na konferenciji za novinare, Orban je rekao da je jedan američki potpredsednik poslednji put bio u Mađarskoj pre 35 godina i da u poslednjih 20 godina Mađarska nije imala tako visokog američkog gosta.

"Dvadeset godina među prijateljima je dugo vreme. Dolaskom predsednika Trampa započelo je zlatno doba naših odnosa", rekao je Orban.

Mađarski premijer je istakao da je 2025. bila rekordna godina u ekonomskoj saradnji, dok 2026. takođe beleži snažan rast: trgovinski promet porastao je za 50 odsto, a u martu je šest američkih kompanija najavilo značajne investicije u Mađarskoj u vrednosti od preko 100 milijardi forinti.

"Danas smo takođe potvrdili stratešku saradnju u oblasti svemirske i odbrambene industrije", dodao je Orbán.

Mađarski premijer je zahvalio Trampu i Vensu što su se u proteklim godinama zalagali za Mađarsku i što to čine i danas.

"Sjedinjene Američke Države su najmoćnija zemlja sveta i sa zadovoljstvom mogu da kažem da su danas naši saveznici. Mir i sigurnost Mađarske su tako zagarantovani", istakao je Orban.

On je rekao da su Mađarska i SAD ušle u "zlatno doba" odnosa otkako je izabran američki predsednik Donald Tramp.

Mađarski premijer je istakao da Mađarska već četiri godine živi u senci rata i da veruje da, da je Donald Tramp bio predsednik SAD 2022, rat ne bi ni izbio.

On je dodao da bi, kada Evropa, odnosno Brisel, ne bi ometao Trampove mirovne napore, u Ukrajini već odavno moglo da bude mira.

Orban je obavestio Vensa i o, kako je naveo, "neuobičajeno grubim i otvorenim stranim obaveštajnim intervencijama u mađarske izborne procese" i pohvalio odluke američkog predsednika da se prekine američko finansijsko mešanje u političke procese drugih zemalja.

Orban je rekao da su tokom sastanka razmotrili i pitanja zapadne civilizacije, posebno migracije, rodne ideologije, porodične politike i globalne bezbednosti, ističući da Mađarska ima značajno iskustvo i široku mrežu veza u Centralnoj Evropi i na Balkanu.

Američki potpredsednik Džej Di Vens je rekao da je Tramp "prijatelj Orbana i da Sjedinjene Američke Države žele da zajedno grade na dosadašnjim dostignućima i da podrže Orbana u predstojećem izbornom periodu.

"Želimo da nadogradimo sve važne i velike stvari koje smo zajedno postigli. I očigledno želimo da podržimo premijera u ovoj izbornoj sezoni, na izborima koji će se održati ovog vikenda", dodao je Vens.

On je istakao da je ovom posetom želeo da pošalje poruku, posebno, kako je naveo, "evrobirokratama" u Briselu koji vrše pritisak na Mađarsku zbog odluka njenog rukovodstva.

"Ovom posetom sam želeo da pošaljem poruku svima, posebno onim evrobirokratama u Briselu koji drže Mađarsku pod kontrolom i ucenjuju lidera te zemlje zbog njegovih odluka. Postoji mnogo načina za saradnju sa Mađarskom i ona sarađuje na mnogo načina, posebno po pitanjima energetske bezbednosti i nezavisnosti", naglasio je Vens.

On je ocenio i da je kontradiktorno to što pojedini zapadnoevropski lideri govore o energetskoj krizi, a ne podržavaju energetsku politiku Orbana, dodajući da su cene energije u Mađarskoj niže nego u mnogim zapadnoevropskim zemljama.

On je takođe kazao da SAD žele da Evropa bude uspešna i energetski nezavisna, ali energetska bezbednost Evrope ne može biti osigurana ako se slede primeri iz prošlosti.

"Verujem da je premijer Viktor Orban zacrtao sjajan put koji može da osigura energetsku bezbednost za Evropu", dodao je Vens.

On je kazao da bi želeo da istakne oblasti moralne saradnje, jer "saradnja između Viktora Orbana i predsednika Trampa takođe omogućava našoj deci da se obrazuju u školi, a ne da budu indoktrinirani".

"Istovremeno, dozvolite mi da istaknem i za deset miliona Mađara da je vaše vođstvo veoma, veoma konstruktivno, iz perspektive mira, na putu ka miru", dodao je američki potpredsednik.

Vens je, u vezi sa predstojećim izborima, rekao da je ono što se dogodilo tokom ove predizborne kampanje najgori mogući primer kako spoljna sila može da se meša u izborne procese jedne suverene zemlje.

"Brisel je pokušao da potkopa i ošteti energetsku nezavisnost Mađarske, a to su uradili zato što mrze ovog gospodina ovde pored mene", rekao je Vens, dodajući da bi Mađari trebalo da se zapitaju ko služi njihovim interesima.

Poseta Džej Di Vensa Budimpešti traje do sutra.

Prema zvaničnom programu, danas popodne će biti održan i veliki događaj povodom Dana mađarsko-američkog prijateljstva.