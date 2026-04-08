Rafinerija nafte na iranskom ostrvu Lavan bila je meta, kako je saopšteno, „neprijateljskog napada“ u sredu ujutru, i to uprkos postignutom sporazumu o prekidu vatre. Incident, prema zvaničnim informacijama, nije odneo ljudske živote.

Nacionalna iranska kompanija za preradu i distribuciju nafte saopštila je, a prenosi portal Ministarstva nafte Irana Šana, da je postrojenje pogođeno oko 10 časova pre podne. Nakon udara, na teren su odmah upućene bezbednosne i vatrogasne ekipe koje su započele gašenje požara i obezbeđivanje lokacije kako bi se sprečilo dalje širenje štete.

Napad na rafineriju dolazi u trenutku kada je tek dogovoreno dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što dodatno podiže tenzije i otvara pitanje da li je prekid vatre zaista stabilan.

Na pitanje novinara da li izraelska vojska stoji iza ovog udara, portparol izraelskih odbrambenih snaga, potpukovnik Nadav Šošani, jasno je negirao bilo kakvu umešanost Izraela u napad.

U međuvremenu, Iran je odgovorio serijom napada dronovima i projektilima, što je izazvalo eksplozije i požare na energetskim i industrijskim objektima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, dodatno šireći krizu na region.

Podsećanja radi, primirje između Vašingtona i Teherana postignuto je sinoć, neposredno pre isteka ultimatuma koji je američki predsednik Donald Tramp postavio Iranu – da otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa ozbiljnim vojnim udarima.

Dogovor predviđa obustavu napada i uslovno otvaranje Ormuskog moreuza na period od 14 dana, kako bi se omogućili dalji pregovori i pokušaj smirivanja situacije.

Međutim, najnoviji napad na rafineriju na ostrvu Lavan pokazuje da situacija na terenu ostaje krajnje nestabilna i da svaki incident može ponovo zapaliti sukob punog intenziteta.