Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je prihvatio predloge Teherana za privremeni prekid vatre, koji bi trajao dve nedelje. Ti predlozi su formulisani kroz deset tačaka i, kako se navodi, mogu poslužiti kao osnova za dalji pregovarački proces. Televizija Al Majadin objavila je detalje zahteva koje je postavila iranska strana.

Prema tim informacijama, Iran je definisao paket zahteva koji obuhvata bezbednosna pitanja, ekonomske mere i regionalnu politiku.

Među ključnim odredbama nalazi se garancija nenapadanja od strane Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, kao i obaveza da se prekid vatre neće koristiti za pripremu novih vojnih operacija. Poseban naglasak stavljen je na strateške resurse. Teheran insistira na zadržavanju kontrole nad Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi veliki deo svetskih zaliha nafte. Takođe, jedno od centralnih pitanja jeste priznanje prava Irana da obogaćuje uranijum, što je godinama jedna od glavnih tačaka sporenja u vezi sa iranskim nuklearnim programom.

Pored toga, pregovori obuhvataju i ublažavanje sankcija – kako direktnih, tako i sekundarnih mera. Iran je otvorio i pitanje ukidanja pojedinih međunarodnih rezolucija, traži isplatu nadoknade štete, kao i povlačenje stranih trupa iz regiona.

Iranski zahtevi za prekid vatre u deset tačaka uključuju:

– Poštovanje principa nenapadanja

– Očuvanje iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom

– Priznanje prava Irana na obogaćivanje uranijuma

– Ukidanje svih glavnih sankcija

– Ukidanje svih sekundarnih sankcija

– Poništavanje rezolucija Saveta bezbednosti UN

– Poništavanje rezolucija Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju

– Isplatu nadoknade Iranu

– Povlačenje američkih trupa iz regiona

– Okončanje rata na svim frontovima, uključujući i Liban

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči potvrdio je na društvenoj mreži X da je ovaj paket zahteva dostavljen američkoj strani.

Iranski odgovor na predlog primirja izazvao je snažne reakcije u Sjedinjenim Državama. Prema pisanju Aksiosa, prva reakcija u Vašingtonu bila je izuzetno burna. Specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof navodno je inicijalni predlog ocenio kao „neuspeh“ i „katastrofu“.

Dok se Donald Tramp obraćao okupljenima tokom uskršnje proslave u Beloj kući, Vitkof je, kako se navodi, u vidno uznemirenom stanju obavljao telefonske razgovore pokušavajući da utiče na tok pregovora.

Ipak, američka strana je kasnije pristala na izmenjenu verziju sporazuma, koja predviđa dvonedeljni prekid vatre.

Reakcije iz Evrope nisu izostale. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas ocenila je da je postignuti dogovor „korak unazad od opasne ivice“ nakon perioda pojačanih tenzija.

Ona je naglasila da sporazum otvara prostor za smirivanje situacije, obnovu pomorskog saobraćaja i povratak diplomatskim kanalima. Francuski predsednik Emanuel Makron podržao je primirje i predložio da se njegov obim proširi i na Liban, ukazujući na složenost situacije u toj zemlji i potrebu za dodatnom pažnjom.

Istovremeno, iz Rusije su stigle procene o mogućem razvoju događaja. Prvi zamenik predsednika Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Vladimir Džabarov izjavio je da je prerano govoriti o dugoročnoj stabilizaciji.

On je naglasio da trajni mir neće biti brzo postignut, jer postoje duboke i teško rešive razlike između Izraela i Irana, kao i između Sjedinjenih Država i Irana.

Prema njegovim rečima, sama činjenica da su pregovori pokrenuti predstavlja pozitivan signal, ali će konačan ishod zavisiti od daljih dogovora između strana.

Donald Tramp je, sa druge strane, izjavio da su Sjedinjene Države ostvarile „potpunu i nedvosmislenu pobedu“. Nasuprot tome, Teheran je takođe proglasio sopstvenu pobedu u ovom procesu.

Američki predsednik je objavio prekid vatre svega nekoliko sati pre isteka prethodno postavljenog ultimatuma, naglasivši da je odluka doneta nakon konsultacija sa pakistanskim zvaničnicima, uključujući premijera Šehbaza Šarifa.

Tramp je istakao da su dve strane blizu konačnog sporazuma i da je većina spornih pitanja rešena. Prema njegovim rečima, predlog od deset tačaka predstavlja prihvatljivu osnovu za dalji napredak.

– Dobili smo predlog od deset tačaka od Irana i smatramo da je to dobra osnova za pregovore. Gotovo sva neslaganja su već rešena, a period od dve nedelje poslužiće za dodatno usaglašavanje – poručio je Tramp.

Istovremeno, iz Teherana je stigla poruka da su Sjedinjene Države pretrpele poraz i da su upravo iranski uslovi postali temelj sporazuma. Posebno je naglašen značaj kontrole nad Ormuskim moreuzom i promene režima sankcija.

Prema pisanju Njujork tajmsa, na odluku o sklapanju primirja mogli su uticati diplomatski napori Kine i Pakistana, kao i rastući ekonomski rizici povezani sa napadima na energetsku infrastrukturu u regionu.