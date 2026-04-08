Vrhovni nacionalni bezbednosni savet Irana saopštio je da je zemlja ostvarila „istorijsku pobedu“ nad Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom nakon 40 dana sukoba. Prema njihovim tvrdnjama, Vašington je bio primoran da prihvati iranski predlog sporazuma u deset tačaka, koji uključuje prekid rata na svim frontovima, uključujući i situaciju u Libanu.

Kako se navodi, ostale tačke sporazuma obuhvataju garancije da neće biti novih napada na Iran, nastavak pune kontrole Teherana nad Ormuskim moreuzom, priznanje prava Irana na obogaćivanje uranijuma, kao i ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija. Takođe se pominje ukidanje svih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i odluka Odbora guvernera, isplata odštete Iranu i povlačenje američkih vojnih snaga iz regiona, prenosi Nur njuz.

Iranski bezbednosni vrh opisao je proteklih 40 dana kao jednu od „najtežih kombinovanih bitaka u istoriji“, u kojoj su Iran i njegovi saveznici u Libanu, Iraku, Jemenu i, kako navode, „okupiranoj Palestini“, zadali udarce koji će, prema njihovim rečima, ostati upamćeni.

– Iran i snage otpora gotovo su potpuno uništili američku vojnu mašinu u regionu. Naneti su razorni udari infrastrukturi i kapacitetima koje je neprijatelj godinama gradio i raspoređivao širom regiona za ovaj rat protiv Irana – navodi se u saopštenju.

U istom obraćanju tvrdi se i da su Sjedinjene Američke Države već deset dana nakon početka sukoba shvatile da ne mogu da ostvare pobedu.