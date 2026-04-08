Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da razmotre formiranje „zajedničkog poduhvata“ sa Iranom u cilju obezbeđivanja Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih strateških prolaza za svetsku trgovinu energentima. Istovremeno je najavio da će mirovni pregovori između dve strane početi u petak.

U razgovoru za američku televiziju ABC News, Tramp je odgovarao na pitanje da li bi dozvolio Iranu da naplaćuje prolazak brodova kroz Ormuski moreuz. On je naveo da se razmatra model u kojem bi to bilo organizovano kao zajednički projekat između dve države.

– To je način da ga zaštitimo od mnogih drugih aktera. To je sjajna ideja – rekao je Tramp.

Ipak, američki predsednik je jasno naglasio da postoji granica preko koje neće preći kada je reč o nuklearnom pitanju. Ponovio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti Iranu da zadrži bilo kakve kapacitete za obogaćivanje uranijuma, uprkos tome što Teheran kontinuirano insistira na svom pravu da razvija nuklearni program u te svrhe.

– Neće biti nikakvog obogaćivanja – poručio je Tramp.

Pored toga, istakao je da ne dolazi u obzir ni povlačenje američkih snaga iz regiona, čime je dodatno naglasio odlučnost Vašingtona da zadrži vojno prisustvo u strateški važnom području.

Govoreći o predstojećim razgovorima, Tramp je naveo da će pregovori početi u petak i da očekuje da će se odvijati ubrzano, uz napomenu da je Kina imala značajnu ulogu u komunikaciji i odnosima sa Iranom uoči ovog procesa.