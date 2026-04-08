Iako su mačke poznate po svom karakterističnom „mjaukanju“, svaki vlasnik zna da njihov repertoar zvukova daleko nadilazi ono što čujemo na prvi pogled. Od umirujućeg predenja koje signalizira zadovoljstvo, do simpatičnog cvrkutanja dok posmatraju ptice kroz prozor, mačke koriste čitav spektar zvukova da komuniciraju sa svetom oko sebe.

Međutim, postoji jedan specifičan zvuk koji se često pogrešno tumači – mnogi misle da je u pitanju pokušaj da izbace dlaku ili povrate.

Zvuk „krckanja“ koji ne smete ignorisati

Na prvi pogled, ovaj zvuk deluje uobičajeno – kratko kašljanje ili pokušaj izbacivanja dlake. Međutim, stručnjaci upozoravaju da postoji velika razlika između ova dva ponašanja.

Ako mačka ispušta zvuk sličan „krckanju“, uz istovremeno istezanje vrata i pogrbljen položaj tela, to je signal da nešto nije u redu sa disajnim putevima.

Ključni znakovi na koje treba obratiti pažnju:

Krckanje ili kašljucanje koje se ponavlja

Pogrbljen položaj i istezanje vrata

Ubrzano disanje ili otežano disanje

Smanjena aktivnost ili umor

Ovakva kombinacija simptoma često ukazuje na mačju astmu, stanje koje može značajno narušiti kvalitet života, ali se uz pravovremenu terapiju može držati pod kontrolom.

Mačja astma i drugi mogući uzroci

Astma nije jedini razlog za ovaj zvuk. Slični simptomi mogu biti izazvani i:

Alergijama

Gljivičnim infekcijama pluća

Respiratornim problemima izazvanim stresom ili zagađenjem

Zbog toga je ključno ne donositi zaključke sami. Samo veterinar može postaviti tačnu dijagnozu i odrediti adekvatnu terapiju.

Saveti veterinara:

Svaka promena u ponašanju ili zvukovima mačke zahteva pažnju

Rana dijagnoza omogućava bržu terapiju i sprečava komplikacije

Ignorisanje simptoma može dovesti do pogoršanja stanja

Zvuk koji na prvi pogled deluje bezazleno može biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema. Pratite ponašanje vaše mačke u celini – položaj tela, disanje i nivo aktivnosti – i reagujte pravovremeno. Brza poseta veterinaru može značajno produžiti i poboljšati kvalitet života vašeg ljubimca.