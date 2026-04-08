Cenu rata na Bliskom istoku platiće i građani Bosne i Hercegovine, kroz drastična poskupljenja osnovnih prehrambenih proizvoda koja bi do žetve mogla da iznose i do 70 odsto, upozoravaju poljoprivrednici. Prema njihovim ocenama, aktuelno dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne može da poništi štetu koja je već učinjena, posebno zbog poremećaja u snabdevanju i rasta cena ključnih inputa, prenosi "Oslobođenje".

Predsednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo ističe da su mineralna đubriva poskupela i do 50 odsto, ali da je veći problem njihova nestašica. Kako navodi, Kina i Rusija su odmah zabranile izvoz đubriva, što je dodatno pogoršalo situaciju na tržištu.

Prolećna setva u Bosni i Hercegovini odvija se u uslovima rasta cena goriva, semena i zaštitnih sredstava, pri čemu đubrivo i gorivo čine gotovo polovinu ukupnih troškova. Zbog toga proizvođači očekuju da će krajnji proizvodi biti značajno skuplji.

"To je prosta računica. Sada smo više uložili, a mora nešto i da se zaradi. Kad se podvuče crta, to je veliko poskupljenje. Možda će ove godine čak biti i veće zasađene površine, ali će rod, nažalost, biti manji zbog manjka đubriva i njegove visoke cene. Strahujem da će poskupljenja ići do 70 odsto, pod uslovom da sve ostalo bude kako treba i da nas zaobiđu suše i poplave", ističe Bićo.

Kako je naveo, akcize nisu ukinute, plavi dizel, odnosno subvencionisano gorivo za poljoprivrednike ne postoji, a izostala je i intervencija gorivom iz robnih rezervi. Dugogodišnji predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mlekara Republike Srpske Vladimir Usorac takođe je pesimističan i smatra da je krah poljoprivrede u BiH neizbežan.

"Sve je poskupelo, a nikakvih mera nema. Kolege iz Federacije su čak i optimistične kada prognoziraju samo poskupljenja. Plašim se da će doći do potpunih nestašica", upozorava Usorac.

