Iran je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na objavu CNN-a odmah reagovao, optuživši ih za prevaru.

U okviru tog plana, SAD su u načelu pristale da ukinu sve primarne i sekundarne sankcije protiv Irana i da povuku borbene snage sa svih baza u regionu, naveo je savet, prenosi CNN.

Takođe su pristale da prihvate iransko obogaćivanje uranijuma i da priznaju njegovu kontinuiranu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Kontrolisan prolaz kroz taj plovni put sprovodio bi se "u koordinaciji sa oružanim snagama Irana", dodaje se. CNN je zatražio komentar američkih zvaničnika.

- Neprijatelj je, u svom nepravednom, nezakonitom i zločinačkom ratu protiv iranskog naroda, pretrpeo neosporan, istorijski i težak poraz - navodi se u saopštenju saveta.

- Naše ruke ostaju na obaraču, i na najmanju grešku neprijatelja uslediće odgovor punom snagom - upozorava se, a preneo je CNN.

Tramp optužio CNN za lažnu vest, tvrdi da je saopštenje bilo prevara

Tramp je odmah potom optužio CNN da je saopštenje Irana koje je preneo laž i prevara.

- Navodno saopštenje koje je objavio CNN World News je PREVARA, što CNN dobro zna. Lažno saopštenje bilo je povezano sa sajtom lažnih vesti iz Nigerije i, naravno, odmah ga je preuzeo CNN i objavio kao "legitiman" naslov. Zvanično saopštenje Irana upravo je objavljeno i postavljeno na TRUTH, u nastavku. Nadležni organi utvrđuju da li je počinjeno krivično delo u vezi sa objavljivanjem lažnog CNN saopštenja, ili je u pitanju bio neki izolovani akter. CNN je naloženo da odmah povuče ovo saopštenje uz potpuno izvinjenje zbog svog, kao i obično, lošeg „izveštavanja“. Rezultati istrage biće objavljeni uskoro. Predsednik SAD Donald Dž. Tramp - napisao je Tramp an društvenoj mreži Truth social.Tramp objavio "pravo saopštenje" - Ormuz pod kontrolom Irana

Tramp je potom objavio saopštenje ministra spoljnih poslova Irana Abasa Arakčija, a njega prenosimo u celosti:

- U ime Islamske Republike Iran, izražavam zahvalnost i poštovanje mojoj dragoj braći, Nj.E. premijeru Pakistana Šarifu i Nj.E. feldmaršalu Muniru, za njihove neumorne napore da okončaju rat u regionu.

- Kao odgovor na bratski zahtev premijera Šarifa u njegovom tvitu, i uzimajući u obzir zahtev Sjedinjenih Američkih Država za pregovore zasnovane na njihovom predlogu od 15 tačaka, kao i saopštenje predsednika SAD o prihvatanju opšteg okvira iranskog predloga od 10 tačaka kao osnove za pregovore, ovim putem, u ime Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, izjavljujem: Ako se napadi na Iran obustave, naše moćne oružane snage će prekinuti svoje odbrambene operacije.

- U periodu od dve nedelje, bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz biće moguć uz koordinaciju sa oružanim snagama Irana i uz dužno uvažavanje tehničkih ograničenja - navodi se u saopštenju Arakčija.

Dvonedeljni sporazum o prekidu vatre

Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.

U saopštenju objavljenom putem poluzvanične novinske agencije Tasnim, iranske vlasti su saopštile da su SAD prihvatile mirovni plan od 10 tačaka koji je predložio Iran, preneo je CBS.

Donald Tramp je prethodno izjavio da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Primirje obuhvata i Liban

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif, koji je predstavio plan predsedniku SAD Donaldu Trampu, izjavio je da primirje koje su postigli Sjedinjene Američke Države i Iran obuhvata i Liban.

- Sa najvećom poniznošću, zadovoljstvo mi je da objavim da su Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima, postigle dogovor o trenutnom primirju svuda, uključujući Liban i druge oblasti, KOJE STUPA NA SNAGU ODMAH - rekao je Šarif u saopštenju.