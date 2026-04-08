Za usvajanje rezolucije glasalo je 11 zemalja, Kolumbija i Pakistan bili su protiv, a Rusija i Kina upotrebile su pravo na veto, ali, kako navodi CBS, nije sigurno da bi rezolucija imala uticaja na razvoj situacije u slučaju da je bila usvojena.

U prvobitnom tekstu rezolucije koji je predložio Bahrein, predviđeno je da zemlje mogu da upotrebe "sva neophodna sredstva", uključujući vojne akcije, kako bi se povratio tranzit plovila kroz Ormuski moreuz, nakon čega su se Rusija, Kina i Francuska, koje imaju pravo veta u SB UN, usprotivile kako bi se iz teksta rezolucije izbacila bilo kakva upotreba vojne sile.

Tekst rezolucije više puta je menjan kako bi se i njene odredbe ograničile samo na Ormuski moreuz, odnosno kako se ne bi odnosile na susedne vode.

U tekstu rezolucije na koju su juče Kina i Rusija uložile veto navodi se da se "zemlje zainteresovane za komerijalno korišćenje pomorskih ruta u Ormuskom moreuzu pozivaju da koordinišu napore odbrambene prirode i srazmerne okolnostima, kako bi doprinele obezbeđivanju bezbednosti i sigurnosti plovidbe kroz Ormuski moreuz".