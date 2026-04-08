Izraelske snage nastavile su tokom noći i jutros napade širom Libana uprkos tvrdnjama pakistanskog premijera da su Sjedinjene Američke Države, Iran i njihovi saveznici postigli trenutni prekid vatre koji obuhvata i Liban, prenela je Al Džazira.

Pakistanski premijer je ranije saopštio da su se sve strane saglasile o primirju koje bi važilo i za Liban, ali je izraelski premijer Benjamin Netanjahu naknadno poručio da Liban nije uključen u taj sporazum.

U međuvremenu su zabeleženi kontinuirani izraelski udari širom zemlje. Vazdušni napadi izvedeni su na grad Mašgara u dolini Beka, dok je grad Hiam, gde su poslednjih nedelja vođene žestoke borbe između izraelske vojske i Hezbolaha, bio meta artiljerijskog granatiranja. Više vazdušnih udara pogodilo je i grad Tir, uključujući napad u blizini bolnice ubrzo nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu vatre, prenela je agencija NNA. Libanska Nacionalna novinska agencija je prenela da je artiljerijsko granatiranje pogodilo područja Hanije i Mansuri.

Ranije tokom jutra napadnuta je i zgrada u oblasti Džal al-Bahr kod bolnice Hiram u Tiru, pri čemu su poginule četiri osobe. Napadi su, prema istom izvoru, pogodili i medicinski punkt Islamske zdravstvene uprave u gradu Šakra, gde je bilo povređenih, dok su mete napada bili i gradovi Šakra, Hadata, Raba Talatin, oblast Abasije, kao i mesta Kfar i Džmeidžme.

Netanjahu: Primirje ne obuhvata Liban

Kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua izdala je saopštenje u kojem pozdravlja prekid vatre između SAD i Irana, ističući da se to ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika da je i Bejrut obuhvaćen primirjem.

"Izrael podržava odluku predsednika SAD Donalda Trampa da obustavi napade na Iran na dve nedelje, pod uslovom da Iran odmah otvori Ormuski moreuz i obustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu", navodi se u saopštenju kabineta premijera objavljenom samo na engleskom jeziku, prenosi Tajms of Izrael.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je prethodno da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba, uključujući i Liban. Međutim, kako je navedeno iz kancelarije premijera Izraela, dvonedeljno primirje ne uključuje Liban.

"Izrael takođe podržava napore SAD da se osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku pretnju za Ameriku, Izrael, iranske arapske susede i svet.

Sjedinjene Države su rekle Izraelu da su posvećene ostvarivanju ovih ciljeva, koje dele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u predstojećim pregovorima", zaključuje se u saopštenju.

