Američki strateški bombarderi tipa B-52 ušli su u vazdušni prostor severnog dela Bliskog istoka, čime je dodatno pojačan vojni pritisak u trenutku kada čitav region iščekuje ishod ultimatuma koji je predsednik SAD Donald Tramp uputio Iranu.

Prema dostupnim informacijama, ovi avioni su već prethodnih dana bili angažovani u borbenim misijama iznad teritorije Irana, što se u vojno-političkim krugovima tumači kao jasan signal ozbiljne eskalacije sukoba.

Dodatnu težinu ovoj situaciji daje činjenica da se radi o modelu B-52H Stratofortres, strateškom bombarderu velikog dometa koji je sposoban da nosi kako nuklearno, tako i visoko precizno konvencionalno naoružanje. Upravo zbog tih karakteristika, samo prisustvo ovih letelica u zoni konflikta šalje snažnu poruku i Teheranu i čitavom regionu da su Sjedinjene Američke Države spremne da dodatno podignu nivo angažovanja.

U trenutku kada rok iz Trampovog ultimatuma ubrzano ističe, ovaj potez dodatno podgreva strahovanja da bi situacija mogla vrlo brzo da preraste u otvoreni sukob širih razmera.