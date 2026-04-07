Rat na Bliskom istoku približio se tački u kojoj ga više neće biti moguće kontrolisati, upozorilo je u utorak katarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Katar je zbog toga uputio hitan apel svim stranama u sukobu da pronađu rešenje i okončaju nasilje pre nego što bude prekasno.

"Još od 2023. godine upozoravamo da ćemo, ukoliko se eskalacija ne zaustavi, doći u situaciju kojom nećemo moći da upravljamo. Sada smo na samo korak od te tačke", izjavio je portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Majed al-Ansari.

On je on dodao: "Ukoliko se situacija ne stavi pod kontrolu, doći će do ozbiljne eskalacije".

"Ako se ne stavi pod kontrolu, eskalacija će nas dovesti u situaciju u kojoj nema kontrole. Vrlo smo blizu te tačke. U ovom sukobu nema pobednika, postoje samo sve veći gubici", naveo je on.

Najnoviji ratni sukob na Bliskom istoku eskalirao je 28. februara nakon koordinisanih američko-izraelskih napada na Iran. Teheran je odgovorio žestokim osvetničkim napadima koristeći rakete i dronove širom regiona, a povukao je i radikalan potez blokiranja strateški važnog Ormuskog moreuza.

Situaciju je dodatno zaoštrio američki predsednik Donald Tramp, koji je u ponedeljak uputio oštro upozorenje Iranu.

Tramp je zapretio uništenjem cele zemlje "tokom samo jedne noći" ukoliko Teheran ne ispuni njegov ultimatum i ne otvori Ormuz do srede u 20 sati po vašingtonskom vremenu.