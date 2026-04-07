Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) po prvi put je u Iranu upotrebila tajni uređaj poznat kao „Ghost Murmur“ („Šapat duhova“) kako bi locirala i spasila pilota koji je oboren iznad teritorije te zemlje, prenosi The New York Post pozivajući se na izvore.

Reč je o tehnologiji koja koristi kvantnu magnetometriju dugog dometa za otkrivanje elektromagnetnog potpisa ljudskog otkucaja srca. Sistem prikupljene podatke zatim obrađuje pomoću softvera zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, koji omogućava da se taj jedinstveni signal izdvoji iz pozadinske „buke“.

Kako navodi isti izvor, uređaj „Ghost Whisper“ je upravo u ovoj operaciji prvi put primenjen u realnim uslovima na terenu, što su indirektno potvrdili i američki predsednik Donald Tramp, kao i direktor CIA Džon Retklif.

„To je kao da pokušavate da čujete jedan glas na stadionu – samo što je taj stadion hiljadu kvadratnih milja pustinje. Ako su uslovi odgovarajući i ako vam srce kuca, pronaći ćemo vas“, izjavio je izvor upoznat sa programom.

Podsetimo, u petak, 3. aprila, Iran je oborio američki lovac F-15, pri čemu su se oba pilota katapultirala iznad teritorije Islamske Republike. Jedan pilot je pronađen i spašen u roku od nekoliko sati, dok je kopilot ostao duboko na neprijateljskoj teritoriji.

Kako bi sprečile njegovo zarobljavanje i preduhitrile reakciju iranskih snaga, Sjedinjene Američke Države pokrenule su veliku operaciju spasavanja u kojoj su učestvovale stotine pripadnika specijalnih jedinica, uz podršku CIA i logističku pomoć izraelskih snaga.