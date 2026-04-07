Stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Ormuzski moreuz ostaje otvoren za međunarodnu plovidbu, uz izuzetak brodova povezanih sa državama koje, kako je naveo, sprovode agresiju protiv Teherana.

„Ormuzski moreuz ostaje otvoren za sve brodove, pri čemu se sloboda plovidbe i bezbednost na moru efikasno održavaju. U ovom trenutku moreuz je otvoren“, rekao je iranski diplomata na sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj situaciji oko Irana.

Iravani je istovremeno oštro kritikovao retoriku predsednika SAD Donald Tramp, ocenjujući da su izjave o „uništenju iranske civilizacije“ nedopustive za bilo kog svetskog lidera.

Diplomata je upozorio da će napadi na nuklearne objekte u Iranu, uključujući nuklearnu elektranu „Bušer“, neizbežno imati humanitarne i ekoloških posledica.

„Ne treba da bude nikakve sumnje da će Iran preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitio svoj narod, očuvao suverenitet i teritorijalni integritet i odbranio svoje vitalne nacionalne interese, sa punom odlučnošću. Sjedinjene Države i izraelski režim snosiće odgovornost za sve naredne posledice, kako na regionalnom tako i na međunarodnom nivou“, rekao je Iravani.

On je dodao da su „tokom poslednjih 39 dana žestokog rata protiv Irana američko-izraelski agresori prešli sve pravne, moralne i humanitarne granice, počinivši gruba kršenja i ratne zločine“.

„Iran kategorički odbacuje privremeno primirje, posebno u svetlu junskih događaja, kada su vojna dejstva obnovljena pod izmišljenim izgovorom. Primirje u tom kontekstu služi samo za novo naoružavanje i pripremu za nastavak novih zločina“, zaključio je Iravani.