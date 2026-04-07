Prestižna nagrada "Svetski automobil godine 2026" dodeljena je na ceremoniji održanoj na Salonu automobila u Njujorku, gde su proglašeni najbolji modeli u nekoliko kategorija automobilske industrije, javlja Radio Sarajevo.

Glavnu nagradu osvojio je električni SUV BMW iX3, koji je, pored titule Svetskog automobila godine, poneo i nagradu za najbolje električno vozilo, potvrđujući snažan pomak industrije ka elektrifikaciji.

Ovo je prvi put od 2006. godine da je BMW osvojio ovu prestižnu titulu, kada je nagrada pripala modelu BMW serije 3. Uspeh modela iX3 smatra se važnom potvrdom strategije "Neue Klasse", kojom nemački proizvođač ulazi u novu fazu razvoja električne mobilnosti.

Posebno je zanimljivo da su svi ovogodišnji pobednici električni automobili, što jasno pokazuje u kom pravcu se kreće globalna automobilska industrija. Među nagrađenima se istakao Hyundai Ioniq 6 N, proglašen za najbolji sportski automobil, dok je model Firefly osvojio priznanje u kategoriji gradskih vozila.

U kategoriji luksuznih modela, pobedu je odneo Lucid Gravity, dok je nagradu za najbolji dizajn automobila osvojila Mazda 6e.

Rezultati dodatno potvrđuju da električna vozila više nisu tehnologija budućnosti, već dominantna sadašnjost tržišta.

Pobednike je odlučivao međunarodni žiri sastavljen od 98 automobilskih novinara iz 33 zemlje, a glasanje je sprovedeno tajno pod nadzorom revizorske kuće KPMG. Vozila su ocenjivana kroz opsežna testiranja širom sveta, uključujući i zajedničke vožnje u Pasadeni, Kalifornija.

Poslednjih godina dominirali su modeli iz grupe Hyundai-Kia, dok Folksvagen ostaje najuspešniji proizvođač u istoriji ovog izbora. Ipak, ovogodišnji rezultati pokazuju da je konkurencija jača nego ikad i da električna mobilnost definitivno preuzima vodeću ulogu na globalnom automobilskom tržištu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.