Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei izdao je danas retku javnu izjavu, u kojoj je izrazio saučešće povodom ubistva šefa obaveštajne službe Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), general-majora Sejeda Madžida Hademija.
Hamnei je u objavi na platformi X rekao da se Hademi pridružio "čvrstom nizu ratnika i boraca" koji su žrtvovali svoje živote.
On je uputio saučešće povodom "mučeničke smrti" Hademija njegovoj porodici i "njegovim drugovima u obaveštajnoj organizaciji IRGC-a".
Modžtaba Hamnei nije viđen u javnosti od kada je nasledio oca, ajatolaha Alija Hamneija na mestu vrhovnog vođe Irana.
Izraelska vojska preuzela je ranije danas odgovornost za ubistvo šefa obaveštajne službe IRGC-a, a Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je Hademi "eliminisan" u nedelju, u napadu u Teheranu.
