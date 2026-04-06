Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei izdao je danas retku javnu izjavu, u kojoj je izrazio saučešće povodom ubistva šefa obaveštajne službe Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), general-majora Sejeda Madžida Hademija.

Hamnei je u objavi na platformi X rekao da se Hademi pridružio "čvrstom nizu ratnika i boraca" koji su žrtvovali svoje živote.

On je uputio saučešće povodom "mučeničke smrti" Hademija njegovoj porodici i "njegovim drugovima u obaveštajnoj organizaciji IRGC-a".

Modžtaba Hamnei nije viđen u javnosti od kada je nasledio oca, ajatolaha Alija Hamneija na mestu vrhovnog vođe Irana.