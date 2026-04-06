Ujedinjene nacije su upozorile Sjedinjene Američke Države da ne napadaju civilnu infrastrukturu u Iranu, i da je to zabranjeno međunarodnim pravom, izjavio je danas portparol generalnog sekretara UN Antonija Gutereša, Stefan Dižarik.

Dižarik je kazao da bi napad na civilnu infrastrukturu bio zabranjen, čak i ako bi se zgrada kvalifikovala kao vojni cilj, ako rizikuje "prekomernu slučajnu štetu po civile", prenosi Skaj njuz.

On je dodao da bi u takvim slučajevima sud morao da odluči da li su takvi napadi ratni zločini.

Upozorenje iz UN dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp odbacio ideju da bi njegove pretnje napadima na iransku infrastrukturu bile ratni zločin.

Tramp je novinarima rekao da "uopšte nije" zabrinut zbog kršenja međunarodnog prava i ponovio da će Sjedinjene Američke Države uništiti iranske mostove i elektrane, ako ta zemlja ne ispuni rok koji ističe sutra, za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.