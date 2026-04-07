Rusija više puta pozvana da prekine vatru barem za Uskrs, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kremlj potvrđuje da Moskva i Kijev nastavljaju dijalog s Vašingtonom koristeći svoje kanale komunikacije.

Dečak (11) poginuo, petoro povređeno u ruskom napadu dronovima

Jedanaestogodišnji dečak je poginuo, a petoro je povređeno u ruskim noćnim napadima, saopštio je načelnik ukrajinske regionalne vojne administracije, Aleksandar Ganža. Ruske snage su više od 10 puta napale dronovima okruge Krivi Rog, Nikopolj, Pavlograd i Sineljniki u Dnjepropetrovskoj oblasti, preneo je Ukrinform.

U naselju Pokrovska, u okrugu Sineljniki, izgorela je privatna kuća, dok su oštećene još tri kuće i jedan automobil. Povređene su tri žene stare 31 i 61 godinu i muškarac od 33 godine. Oni su hospitalizovani u umereno teškom stanju.

U okrugu Pavlograd napadnuti su Pavlograd i naselje Bogdanivska, a izbio je i požar, oštećena je upravna zgrada i dalekovodi, a dva muškarca stari 52 i 66 godina hospitalizovana su u srednje teškom stanju.

Rusi su takođe oštetili infrastrukturu u Apostoliviju u okrugu Krivi Rog i u Nikopolju, Červonogrigorivskoj i Marganetskoj zajednici Nikopoljskog okruga, pri čemu su stradale upravna zgrada, privatna kuća i automobil. Ukupno je 10 stanovnika povređeno u granatiranju 6. aprila.

Tanjug

U ukrajinskim napadima za nedelju dana poginulo 25 Rusa

U periodu 30. mart - 5.april u ukrajinskim napadima na teritoriji Rusije poginulo je 25 civila, među njima dvoje dece, rekao je specijalni ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik.

Prema njegovim rečima, ranjena je 151 osoba, među njima 10 maloletnih lica.

Oboreno 45 ukrajinskih dronova

Ruska PVO je tokom noći oborila 45 ukrajinskih dronova iznad više ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Najviše ih je oboreno iznad Lenjingradske oblasti - 19.

Napad na zgradu u ruskoj Vladimirskoj oblasti, troje poginulo

Najmanje tri osobe, među kojima jedno dete, poginule su u napadu ukrajinskog drona na stambenu zgradu u Aleksandrovskom okrugu Vladimirske oblasti, saopštio je gubernator regiona Aleksandar Avdejev.

"Dronovi su napali civilnu infrastrukturu u našem regionu. Sa žaljenjem izveštavam da ima žrtava i štete. Sinoć je dron napao u Aleksandrovskom okrugu. Jedan od njih je pogodio stambenu zgradu sa dva stana. Poginule su dve odrasle osobe i njihov sedmogodišnji sin", objavio je Avdejev.

"Požar je ugasilo Ministarstvo za vanredne situacije. Izražavam najdublje saučešće porodicama žrtava", naveo je Avdejev.

(Tanjug)

Zelenski: Ukrajina je ponudila Rusiji energetsko primirje

Ako je Rusija spremna da prestane sa napadima na ukrajinske energetske objekte, Ukrajina je spremna da odgovori istom merom, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Sve što Rusi mogu da zarade od šokantnih cena nafte, daće za rat. Ovaj prioritet se za njih još nije promenio. Svako ograničenje koje napravimo u vezi sa njihovom sposobnošću da izvoze naftu je ispravno. Ako je Rusija spremna da prestane da napada naš energetski sektor, bićemo spremni da im odgovorimo istom merom", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ruska strana je dobila ukrajinski predlog, preko Sjedinjenih Američkih Država.

"Sada se tržište nafte i globalna tržišta, nalaze u stanju krize zbog nerešene situacije oko Irana. Zemlje koje proizvode naftu, među njima i Rusija, mogu više da zarade. Naši dronovi i rakete ograničavaju Rusiju u tome, hvala našim vojnicima na njihovoj preciznosti", naveo je Zelenski.

(Ukrinform)