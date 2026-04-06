Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da će uslediti "veliki udar odmazde", nakon ubistva njihovog šefa obaveštajne službe, general-majora Madžida Hademija.

"Zlonamerni i očajni neprijatelj treba da zna da veliki udar odmazde obaveštajne organizacije IRGC-a, u okviru operacije 'Teška osveta', čeka planere i počinioce ovog zločina", navodi se u saopštenju IRGC-a, prenosi Al Džazira.

IRGC je ranije saopštio da je šef obaveštajne službe IRGC Sejed Madžid Hademi poginuo rano jutros.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da su napad u kojem je ubijen Hademi izvele izraelske snage.