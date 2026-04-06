Donald Tramp je ponovo kritikovao NATO, nazvavši Alijansu „tigrom od papira“, uz tvrdnju da pojedine zemlje saveznice, ali i partneri poput Japana, Južne Koreje i Australije, nisu pružili nikakvu pomoć.

„Ne, to nije opasnost. Pogledajte, otišli smo u NATO. Nisam snažno tražio, samo sam rekao, ako želite da pomognete, odlično. Ne, ne, ne, nećemo pomoći. Rekao sam, u redu, ne želite da pomognete, jer sam oduvek govorio da je NATO tigar od papira. Vidite, NATO je tigar od papira. Putin se ne plaši NATO-a. Putin se plaši nas, veoma se plaši. To mi je mnogo puta objasnio. Dobro ga poznajem.

NATO je tigar od papira. NATO smo mi. A kada su nam bili potrebni, iako nam zapravo nisu bili potrebni, jer uopšte nisu pomogli. Naprotiv, čak su se potrudili da ne pomognu. Nisu hteli ni piste za sletanje da nam daju.

I nije samo NATO. Znate ko još nije pomogao? Južna Koreja nije pomogla. Znate ko još nije pomogao? Australija nije pomogla. Znate ko još nije pomogao? Japan. Imamo 50.000 vojnika u Japanu da ih štitimo od Severne Koreje. Imamo 45.000 vojnika u Južnoj Koreji da ih štitimo od Kim Džong-una, sa kojim se, kao što znate, dobro slažem.“