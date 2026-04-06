Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore saopštilo je da je Interpol Podgorica danas, uz podršku crnogorske Posebne jedinice policije, izvršio ekstradiciju Marjana Vujačića (41) iz Srbije u Crnu Goru, gde će izdržavati kaznu zatvora od 14 godina i četiri meseca.

Nakon preuzimanja i transfera, Vujačić je, uz pojačane mere obezbeđenja, sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija. Kako se navodi, Vujačić je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i četiri meseca presudom Višeg suda u Podgorici od 22. decembra 2025. godine, zbog krivičnih dela ubistvo, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kao i falsifikovanje isprave, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Kako su pisali crnogorski mediji, sumnja se da je Vujačić blizak "škaljarskom klanu".

Tom presudom priznate su i odluke Višeg suda u Vranju od 19. marta 2024. godine za krivična dela počinjena na teritoriji Srbije, dok su u delu odluke o kazni preinačene i presude Višeg suda u Novom Sadu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije od 10. decembra 2020. godine i Višeg suda u Vranju od 2. marta 2022. godine, koja je prethodno izmenjena presudom Apelacionog suda u Nišu od 24. oktobra 2022. godine.

Interpol Podgorica je, takođe, za Vujačićem raspisao međunarodnu poternicu zbog sumnje da je na teritoriji Crne Gore počinio dva krivična dela teško ubistvo, i to na štetu V.K. 19. novembra 2018. godine i M.I. 29. aprila 2019. godine u Podgorici.

Kako navode podgorički mediji, Marjan Vujačić osuđen je na kaznu zatvora zbog ubistva Veselina Kalezića i Mila Ilić. Ubistva Kalezića i Ilića, koji se dovode u vezu sa sukobom škaljarskog i kavačkog klana, smatraju se kao naručena. Milo Ilić ubijen je 30. aprila 2019. nakon što je u blizini Autobuske stanice u Podgorici izašao iz kladionice i krenuo ka svom automobilu. Veselin Kalezić ubijen je 19. novembra 2018. u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

Vujačić je uhapšen 12. juna 2019. godine u Novom Sadu zbog sumnje da je 2017. godine u Vranju sa više od 30 hitaca iz vatrenog oružja ubio Jugoslava Cvetanovića. Ovo ubistvo vodi se kao odmazda Luke Bojovića, jer je Cvetanovićev brat Saša u zatvoru zbog ubistva Nikole Bojovića u Beogradu, pišu podgorički mediji.

