Donald Tramp je, odgovarajući na pitanje da li američki napadi kažnjavaju iranski narod uništavanjem infrastrukture, tvrdio da su Iranci spremni da trpe bombardovanje jer, prema njegovim rečima, žele slobodu i čak poručuju SAD da nastave napade.

„Oni bi bili spremni... bili bi spremni da trpe to, iako je to patnja, bili bi spremni da pate kako bi imali slobodu. Iranci su, a imali smo brojne presretnute poruke, govorili: nastavite da bombardujete. Bombe padaju blizu njihovih domova, a oni kažu: nastavite, uradite to.

To su ljudi koji žive tamo gde eksplozije odjekuju, i kada odemo i ne gađamo ta područja, oni govore: vratite se, vratite se. Sve što mogu da kažem jeste da žele slobodu. Živeli su u svetu o kome vi ne znate ništa. To je nasilan, užasan svet u kojem, ako protestujete, bivate upucani.

Setite se velikog protesta žena, kada je bilo 400.000 ili 500.000 žena. Svi su govorili da će režim pasti. A onda odjednom, bum, bum, na nekoliko mesta. Žena bi pala, pogođena pravo između očiju. Snajperisti su pucali sa krovova. Posle pet ili šest pogođenih, masa se razbežala i protesti su stali.

Oni su neverovatni ljudi, ali žive strašno. Iran je bio velika zemlja pre oko 25 godina. Persijski narod je neverovatno pametan i briljantan. Ali kada stojite na protestu i vidite ljude kako padaju pogođeni snajperom, svi se razbeže i više ne izlaze.

Mnogi mediji o tome ne govore. Pričaju o pravima žena, ali tamo toga nema. Ubijaju i gejeve, bacaju ih sa zgrada. Mogu samo da kažem: oni žele da nastavimo bombardovanje, čak i ako ih to ugrožava, jer smatraju da im je život inače u većoj opasnosti. Oni žele slobodu za Iran, ali im je veoma teško da protestuju.“