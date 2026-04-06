Kako se tvrdi, u prvom delu operacije pogođen je kontejnerski brod SDN7, za koji se navodi da pripada Izraelu, nakon čega je izbio veliki požar, preneo je Tasnim.

Dalje se navodi da su balističkim raketama pogođeni ciljevi na severu i jugu Tel Aviva, strateški objekti u Haifi, kao i industrijski i hemijski kompleksi u Berševi i položaji izraelske vojske u Petah Tikvi.

U drugom delu operacije, prema navodima, pogođeni su objekti povezani sa zajedničkom proizvodnjom bespilotnih letelica Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, kao i letelice stacionirane u bazi Ali al Salem.

Iranska Revolucionarna garda poručila je da će operacije protiv, kako navodi, "neprijateljskih ciljeva" biti nastavljene, uz napomenu da su kretanja u Persijskom zalivu i kroz Ormuski moreuz pod stalnim nadzorom njenih pomorskih snaga.

